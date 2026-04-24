Persecución policial en Vigo: huyó, chocó contra otro vehículo, se escondió en un bosque y acabó detenido

Vigo vivió una escena de película el pasado miércoles 22 de abril. Un joven de 22 años con cuatro órdenes de búsqueda trató de huir de la Policía Local. Durante la fuga chocó con otro vehículo y se escondió en una zona boscosa, pero acabó detenido e ingresando en prisión.

Según fuentes de la Policía Local de Vigo, el individuo emprendió la fuga con su vehículo ante la presencia de una unidad policial. Durante la persecución golpeó violentamente a otro turismo en la calle Saá, poniendo en riesgo a los ocupantes del mismo.

El sospechoso continuó su huida. Los daños en su coche no le impedían la movilidad, pero sí facilitaban su inmediata localización. En consecuencia, decidió ocultarlo en una zona boscosa, en la entrada de un sendero de difícil acceso en la zona de Camiño do Chan, en la parroquia de Beade.

La fuga fue exitosa, hasta que se recibió aviso en la tarde de este jueves de la localización del vehículo, gracias a la colaboración ciudadana. Una patrulla se desplazó al lugar y observó a un varón que accedía a la misma zona.

Se trataba del mismo sujeto de la persecución, que inició una nueva huida a pie, campo a través. Nuevamente, gracias a la colaboración ciudadana, se logró interceptarlo y reducirlo. El identificado tiene 22 años y le figuraban cuatro requisitorias judiciales. La autoridad competente ya determinó su ingreso en prisión.