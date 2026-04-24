Desaparecido en Salvaterra do Miño (Pontevedra) un hombre de 95 años: responde al nombre de Evaristo

La Guardia Civil ha activado un dispositivo de búsqueda este viernes para encontrar a Evaristo, hombre de avanzada edad desaparecido esta tarde en Salvaterra do Miño (Pontevedra).

Según ha informado el Concello de Salvaterra, Evaristo fue visto por última vez a las 14:03 en el parque de la residencia de ancianos del municipio. La corporación ha publicado una imagen del hombre con la ropa que llevaba en el momento de la desaparición: gorra y sudadera de cremallera azul oscuro.

La Guardia Civil, según ha informado el 112 Galicia, ha recibido el aviso de la desaparición del este hombre de 95 años sobre las 17:00 horas. Desde entonces, el Instituto Armado coordina la operación de búsqueda, incluido un dispositivo de drones.

Además, el Centro Integral de Atención de Emergencias informó de la situación al Comando Naval de Miño, al GES, al Cuerpo de Bomberos de Ponteareas y a los voluntarios de Protección Civil de Tui y Salceda de Caselas para colaborar en las tareas de búsqueda.

El Concello de Salvaterra do Miño ha instado a sus vecinos a informar al teléfono 062 de cualquier novedad sobre el paradero de Evaristo.