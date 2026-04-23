La Xunta instala válvulas provisionales en Eiras: las definitivas se colocarán a finales de verano

La Xunta de Galicia ha completado la instalación de las válvulas provisionales de abastecimiento del embalse de Eiras. Así lo ha confirmado este jueves la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, que prevé colocar las definitivas a finales del verano tras una inversión total de cerca de 2,3 millones de euros.

La responsable autonómica ha recordado que Augas de Galicia decidió a finales del año pasado ejecutar estas obras de emergencia tras constatar las "deficiencias" que presentaban las cuatro válvulas de toma de agua de la infraestructura. Estas son "clave" para determinar el volumen de agua que se deja salir para abastecer a Vigo, Cangas, Moaña, Redondela, Soutomaior, O Porriño, Mos, Salceda de Caselas y Vilaboa.

Esas válvulas provisionales serán sustituidas a finales del verano por las definitivas, que están en proceso de fabricación al tratarse de equipamientos suministrados bajo demanda, según ha subrayado el Ejecutivo gallego en una nota de prensa recogida por Europa Press.

Con todo, la Xunta ha denunciado que el gobierno local "conocía el estado deficiente de estas válvulas, pero en ningún momento lo notificó a la Administración hidráulica autonómica a pesar de que el personal municipal o concesionario las manipula diariamente, algo que permitía constatar su evidente deterioro".