Vigo avanza en las obras de la nueva grada de Tribuna: "Es fundamental de cara al Mundial 2030"

La Xunta de Goberno local de Vigo aprobará el retranqueo de los colectores paralelos de saneamiento en el entorno de la grada de Tribuna de Balaídos. En palabras del alcalde de la ciudad, Abel Caballero, se trata de una actuación "fundamental" dentro de las obras de remodelación del estadio de cara al Mundial de Fútbol de 2030.

Según explicó, se trata de una intervención de gran envergadura en las infraestructuras de saneamiento existentes, que da continuidad a los trabajos ya ejecutados en 2025 en la zona de acceso a las pistas de atletismo. En concreto, afectará a dos grandes colectores -el del río Lagares y el de Fragoso- que discurren paralelos y muy próximos a la grada de Tribuna, y que deberán ser desplazados.

Caballero detalló que la actuación implicará un volumen de excavación de 8.500 metros cúbicos y supondrá una inversión de 2.821.000 euros, que se financiarán a partes iguales entre la Xunta de Galicia, la Diputación de Pontevedra y el Concello de Vigo.