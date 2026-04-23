Ya es oficial: Google Maps incorpora las rutas y paradas del bus urbano de Vigo

El bus urbano de Vigo ya está en Google Maps. Desde este jueves, locales y visitantes pueden calcular las rutas de Vitrasa en la "plataforma de navegación más utilizada del mundo".

Así lo ha confirmado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio enviado a los medios de comunicación. "El sistema de algoritmos de Google Maps calcula rutas óptimas, estima tiempos de llegada y ofrece transbordos detallados", ha explicado.

El regidor olívico ha asegurado que esta novedad facilitará el uso del autobús "tanto a los usuarios habituales como a los que lo utilizan ocasionalmente o a los visitantes". Caballero ha recordado que esta tarea ya estaba integrada en la App Vigo, pero que así el Concello da "un paso más a la modernización de la movilidad urbana".

"Cualquier ciudadano o visitante podrá consultar de forma directa en la plataforma de Google Maps las mejores combinaciones de líneas de bus urbano para desplazarse por la ciudad", ha concluido el alcalde, tras conseguir cumplir con una "demanda de tanta gente de Vigo y de muchos visitantes".