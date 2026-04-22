Vigo avanza en la puesta en valor de la villa de Bouzas: luces led e impulso a A Brincadeira

El Concello de Vigo continúa avanzando con su Plan de Sostenibilidad Turística 'Casco Histórico da Vila de Bouzas'. La Xunta de Goberno ha adjudicado este martes diversos contratos para impulsar y poner en valor este barrio marinero del municipio.

En concreto, el gobierno local ha adjudicado la contratación del suministro de luminarias led para Bouzas, por un importe total de 234.101 euros. Con esta inversión, se pretende sustituir cerca de 270 luminarias de diferentes tecnologías y una nueva led.

El Concello trata de mejorar así la eficiencia energética de las instalaciones, así como reducir el consumo anual de energía eléctrica de los elementos de iluminación pública y mejorar el confort visual.

Además, con cargo a fondos Next Generation, se ha adjudicado la aprobación del plan de markéting y dinamización de la fiesta de A Brincadeira, por 15.000 euros, y la creación de una web y una estrategia de promoción digital del casco antiguo de Bouzas, que contará con un presupuesto de 50.000 euros.