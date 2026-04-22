Piden más vigilancia y recursos contra las narcocasas en Vigo: "Es imperativo" PP de Vigo

El Partido Popular de Vigo presentará en el pleno municipal del próximo lunes una moción para exigir que se incremente la vigilancia en los barrios afectados por la presencia de narcocasas y que se dote a la ciudad de los recursos policiales necesarios para reforzar la seguridad.

En su moción, el partido reclamará al gobierno de Caballero la creación de una oficina municipal de antiokupación ilegal de viviendas para agilizar los expedientes de declaración de ruina, clausura y desalojo, así como para atender los posibles casos de emergencia social vinculados a este fenómeno.

"Es imperativo que el Ayuntamiento y la subdelegación del Gobierno utilicen todas las herramientas legales, urbanísticas y policiales para erradicar estos puntos de venta de droga", ha subrayado la presidenta del PP en Vigo, Luisa Sánchez.

La dirigente popular ha recordado que a finales de 2024 se logró erradicar un punto negro de venta de drogas en la calle Porto Rico tras numerosas denuncias vecinales, pero que esa situación ahora se

repite en varios puntos de la ciudad, ante "el repunte y la proliferación de las llamadas narcocasas que están degradando la convivencia en nuestros barrios y parroquias".

"La presencia de estos focos de inseguridad ha aumentado de manera significativa en los últimos años mientras el Gobierno de Abel Caballero y el subdelegado del Gobierno en la provincia, Abel Losada, miran hacia otro lado", ha censurado Sánchez.