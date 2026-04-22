Muere un trabajador tras caerle un árbol encima en Covelo (Pontevedra)

Un hombre ha fallecido tras caerle un árbol encima mientras trabajaba en A Lamosa, en Covelo (Pontevedra).

Según informa el CIAE 112 Galicia, el accidente ocurrió unos 10 minutos antes de las 10:00 horas y se informó a los Bomberos de Ponteareas, a la Guardia Civil y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Oitaven-Tea. También se movilizó personal del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que ya tenían constancia del suceso.

Una vez en el lugar, los servicios de emergencia solo pudieron confirmar el fallecimiento de la persona.