El tiempo en Vigo: jornada inestable con lluvias y temperaturas de casi 30 grados

La primavera está dejando este año en Vigo un panorama climático especialmente inestable. Durante las últimas semanas, los cambios bruscos de tiempo se han convertido en la tónica habitual para los vigueses, que en varias ocasiones han pasado de la playa al paraguas en menos de 24 horas.

El último giro meteorológico se ha producido este martes. La ciudad olívica ha pasado de un fin de semana propio de los meses estivales, con los arenales llenos de gente, a volver a mirar al cielo ante la previsión de precipitaciones. Desde primera hora de la mañana, la ciudad ha amanecido con cielos nublados y se esperan lluvias a partir de las 16:00 horas y hasta la noche.

Sin embargo, las temperaturas continúan en ascenso y durante la jornada los termómetros podrían alcanzar los 27 grados. En cuanto a las mínimas, se situarán en torno a los 15 grados.