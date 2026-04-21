Proyecto Gato, colapsado tras acoger a 23 gatos de un desahucio en Vigo: "Cualquier ayuda supone muchísimo"

Proyecto Gato, una protectora de animales de Gondomar, se encuentra en una situación de "máxima saturación" tras acoger a 23 gatos que fueron desalojados de una vivienda.

Desde la organización explican que, inicialmente, se pusieron en contacto con ellos para acoger a 11 gatos procedentes de un inmueble de Vigo que iba a ser desahuciado al día siguiente. Sin embargo, cuando el equipo llegó al lugar, se encontraron con 23 animales.

"Dos gatas acababan de parir y había 11 crías en total", señalan desde la protectora. Los animales fueron hallados en condiciones de vulnerabilidad, sin identificación mediante microchip, sin esterilizar y sin pruebas veterinarias previas, lo que ha obligado a una actuación urgente por parte del equipo de rescate y ha supuesto un importante coste económico para la organización.

A esta situación se suma la urgencia del aviso, recibido "de un día para otro", lo que dejó a la protectora sin capacidad de respuesta inmediata. "Teníamos todas las cuarentenas completas y tuvimos que hacer malabares", explican. Ante la falta de espacio, Proyecto Gato se ha visto obligada a reorganizar por completo sus instalaciones y habilitar espacios de emergencia.

Parte de los gatos ha podido ser acogida temporalmente por familias voluntarias, aunque 15 animales continúan bajo su cuidado directo, incluyendo una madre con su camada. "Conseguimos una familia de acogida para una de las madres con sus crías y otra para un adulto, pero el resto se encuentra en el refugio", detallan.

Estos animales se suman a los más de 220 que ya se encontraban en el refugio, por lo que desde Proyecto Gato hacen un llamamiento urgente a la colaboración ciudadana. "Voluntarios, casas de acogida, donaciones, apadrinamientos… cualquier ayuda, por pequeña que sea, nos ayuda muchísimo", subrayan.