Pacientes del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo cultivarán y donarán alimentos a personas vulnerables

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en la inauguración de la nueva huerta del Hospital Álvaro Cunqueiro Xunta de Galicia

El Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo cuenta desde este martes con un nuevo espacio terapéutico. Se trata de una huerta diseñada para facilitar la participación activa de pacientes, personal hospitalario y usuarios externos, con el fin de generar beneficios en la salud.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha inaugurado este espacio "terapéutico, educativo y solidario", con el que se "amplía el gran servicio que este hospital público viene prestando desde hace más de una década a la ciudad de Vigo", según indica el Sergas en una nota de prensa.

Caamaño ha estado acompañado por la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y del gerente del área sanitaria, Javier Puente, durante la presentación de esta iniciativa, que tiene como objetivo fomentar el bienestar y el aprendizaje a través de un cultivo responsable.

Además, esta iniciativa permite desarrollar programas de horticultura terapéutica dirigidos a mejorar el bienestar de pacientes. Y es que se trata de un espacio diseñado para facilitar su participación activa, para generar beneficios en su salud física, emocional y social.

El espacio tiene una superficie de 1.000 metros cuadrados. Durante la primera cosecha se han alcanzado más de 20 kilogramos. Los alimentos de este espacio se entregarán a la orden de Misioneras del Silencio, que distribuyen 160 menús diarios a personas en situación de vulnerabilidad de Vigo.

Parcela para aparcamiento gratuito

Aprovechando la visita de Caamaño y tras la petición del PP al Concello de Pontevedra de habilitar plazas de aparcamiento gratuito en el Hospital de Montecelo, Caballero ha exigido a la Xunta que le vendan una parcela para crear un nuevo parking público en el Álvaro Cunqueiro.

"Ya no se me ocurre decir que nos cedan, que nos vendan la parcela que está delante del hospital para hacer otras 450 plazas de aparcamiento gratuitas", ha solicitado el regidor socialista, que ha asegurado que el gobierno autonómico "no quiere que hagamos plazas gratis" en el centro hospitalario.

Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo Xornal Vigo

"¿Por qué no nos venden la parcela delante de la entrada del hospital?¿Por qué no lo explican?", ha cuestionado Caballero en un audio distribuido a los medios de comunicación. En esta línea, ha criticado la petición del grupo popular de Pontevedra cuando en Vigo "se opusieron a las que ya hicimos".