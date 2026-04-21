El Gobierno invirtió 4,7 millones en la adecuación energética del túnel de A Caniza (Pontevedra)

Visita del subdelegado del Gobierno, Abel Losada, del alcalde da Caniza, Luís Piña y del jefe de la Unidad de Carreteras, José Manuel Piris, al túnel de A Caniza. Subdelegación del Gobierno

El túnel de A Cañiza, el más grande de Galicia con 2.560 metros de longitud -oficialmente, Túnel do Folgoso, en la A-52-, es ya más eficiente energéticamente tras una inversión del Ministerio de Transportes de 4,7 millones de euros.

Las obras consistieron en la sustitución del antiguo alumbrado, conformado por lámparas de descarga, por luminarias con tecnología LED. También se renovó el sistema de regulación y la equipación, con una planta solar fotovoltaica en régimen de autoconsumo.

En total se sustituyeron más de 3.000 luminarias entre los dos tubos del túnel, el Centro de Control y las salas técnicas. Así, la potencia instalada pasó de 600 a 200 kilovatios por hora. La planta fotovoltaica, instalada en la mediana de la autovía en la salida del túnel en dirección a Ourense, consta de 1.200 paneles de 500 vatios conectados a 10 inversores de 50 kilovatios. Los anteriores inyectan toda la energía que necesita el túnel y el Centro de Control.