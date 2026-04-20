Vigo activará un nuevo recurso de acogida para víctimas de violencia de género

El Concello de Vigo activará, a partir del 1 de mayo, un nuevo recurso municipal de acogida transitoria para mujeres residentes en la ciudad víctimas de violencia de género. Según explicó el alcalde, Abel Caballero, responderá de forma inmediata a las situaciones de emergencia las 24 horas de los 365 días del año.

"Al nuevo dispositivo de emergencia para mujeres que residen en Vigo se suma el trabajo del Centro de Emergencia para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, destinado a personas de toda España, al que el Concello cede el inmueble y aporta un cuarto de millón de euros mediante un convenio con el Consorcio Gallego", apostilló el regidor.

Asimismo, la Xunta de Gobierno Local acaba de aprobar la licitación de la gestión del programa que garantiza apoyo psicológico a las hijas e hijos de víctimas de violencia de género, durante dos años, por un importe de 33.089 euros.

El programa municipal está dirigido a niños de entre 6 y 17 años de edad cuyas madres sufren o sufrieron situaciones de violencia machista.

De esta forma, ofrecerá apoyo psicológico personalizado con especialistas en violencia de género para afrontar las secuelas, identificar las conductas agresivas y evitar futuras relaciones afectivas basadas en la desigualdad y en la violencia de género.