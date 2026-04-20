El ciclismo gallego dice basta tras el atropello al ciclista vigués Samuel González: "No es un accidente"

La noticia salta a primera hora de este lunes. Un ciclista quedó inconsciente tras ser atropellado por un turismo, que ardió por completo luego del accidente. El herido, en estado grave, es el vigués Samuel González, último ganador de la Copa Galicia de ciclismo.

Horas más tarde de conocer lo ocurrido, la Federación Ciclismo Galego ha trasladado su "cariño, apoyo y proximidad" a la familia y todas las personas cercanas a Samuel González. "Es un deportista ejemplar, un compañero querido y un referente para toda nuestra comunidad", han afirmado en un comunicado publicado en su web, recordando que el herido se encontraba entrenando.

Aunque indican que "lo más importante es su recuperación y acompañar a quien está a su lado en estos momentos tan difíciles", la Federación ha aprovechado la ocasión para recordar que "lo ocurrido no es un accidente". "Cuando un conductor circula triplicando la tasa de alcoholemia o lo hace a velocidades incompatibles con la seguridad, no hablamos de fatalidad: hablamos de un delito", han aseverado.

En esta línea, han asegurado que estos "delitos" se repiten con "demasiada frecuencia en nuestras carreteras" y ponen en riesgo a los grupos más vulnerables de la vía pública, los ciclistas, junto a peatones y motoristas. "No podemos seguir normalizando esta realidad. No podemos aceptar que entrenar, desplazarse o simplemente disfrutar de la bicicleta suponga jugar con nuestra vida", han añadido.

La Federación Ciclismo Galego ha exigido a las administraciones "más controles, más prevención, más educación viaria y más protección real", recordando que la convivencia en las carreteras depende en particular de quien "conduce vehículos capaces de causar daños irreparables".

También recuerda que la vida de un ciclista depende de las decisiones al volante y que un "gesto irresponsable" puede "destruir familias, carreras deportivas y comunidades enteras". "Hoy acompañamos a Samuel y los suyos. Mañana seguiremos trabajando para que ningún otro deportista tenga que pasar por lo mismo", han concluido.

El suceso

La colisión entre la bicicleta y el vehículo se produjo pasadas las 19:00 horas, en la N-120, a la altura de Meirol. El coche ardió por completo, aunque en el momento del fuego no había ya nadie en su interior. Samuel, inconsciente, tuvo que ser trasladado en un helicóptero medicalizado con base en Santiago.