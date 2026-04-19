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Accidente en Redondela (Pontevedra): Tres personas heridas tras chocar dos motos
El siniestro tuvo lugar alrededor de las 21:00 horas de este sábado en la N-552 y los implicados fueron trasladados al hospital
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Tres personas han resultado heridas este sábado en un choque entre dos motos de gran cilindrada en la rotonda de Cedeira, en Redondela.
Según han informado fuentes del 112 a Treintayseis, el siniestro tuvo lugar alrededor de las 21:00 horas en la N-552, en la rotonda de Cedeira, y fueron varios particulares los que dieron el aviso del choque entre ambas motos.
Desde el 112 se dio aviso a Urxencias Sanitarias del 061, la Guardia Civil de Tráfico, el GES de Mos y la Policía Local de Redondela. Tras prestar asistencia en el lugar, se trasladó a las tres personas heridas al hospital de referencia.