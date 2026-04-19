Accidente en Redondela (Pontevedra): Tres personas heridas tras chocar dos motos

Tres personas han resultado heridas este sábado en un choque entre dos motos de gran cilindrada en la rotonda de Cedeira, en Redondela.

Según han informado fuentes del 112 a Treintayseis, el siniestro tuvo lugar alrededor de las 21:00 horas en la N-552, en la rotonda de Cedeira, y fueron varios particulares los que dieron el aviso del choque entre ambas motos.

Desde el 112 se dio aviso a Urxencias Sanitarias del 061, la Guardia Civil de Tráfico, el GES de Mos y la Policía Local de Redondela. Tras prestar asistencia en el lugar, se trasladó a las tres personas heridas al hospital de referencia.