La primavera de Vigo regala un fin de semana con tiempo veraniego: termómetros rozando los 30 grados

Tras casi un mes de primavera, Vigo afrontará un fin de semana que se parece más a los de los meses de verano, con temperaturas que rozarán los 30 grados de máxima.

Este sábado, dice la previsión de Meteogalicia que, durante las horas centrales del día, los termómetros registrarán 27 grados, lo que seguramente invite a muchos vigueses a visitar las playas, aprovechando el buen tiempo, los cielos despejados y la reciente apertura de los chiringuitos.

Para mañana, domingo, un ligero descenso dejará en 24 grados las máximas. Ambos días, eso sí, las mínimas se situarán en torno a los 11 grados.

De cara a la semana que viene, tras una bajada de las temperaturas el lunes, volverán a subir el martes de nuevo hasta los 24 grados. A mediados de la semana, llegará un frente con chubascos que aumentarán las posibilidades de lluvia durante lo que reste de semana.