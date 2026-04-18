El tiempo en Vigo.

El tiempo en Vigo. Treintayseis

Ofrecido por:

Vigo

La primavera de Vigo regala un fin de semana con tiempo veraniego: termómetros rozando los 30 grados

Este sábado, las máximas podrían alcanzar los 27 grados, con un ligero descenso para el domingo y la amenaza de la lluvia de cara a la semana que viene

Información relacionada: Las fiestas de "tardeo" se ponen de moda en Vigo: "Tenía claro que aquí iba a funcionar, es algo generacional"

Publicada

Tras casi un mes de primavera, Vigo afrontará un fin de semana que se parece más a los de los meses de verano, con temperaturas que rozarán los 30 grados de máxima.

Vigo celebrará su primera Gala del Turismo: Somos la primera ciudad turística de Galicia

Este sábado, dice la previsión de Meteogalicia que, durante las horas centrales del día, los termómetros registrarán 27 grados, lo que seguramente invite a muchos vigueses a visitar las playas, aprovechando el buen tiempo, los cielos despejados y la reciente apertura de los chiringuitos.

Para mañana, domingo, un ligero descenso dejará en 24 grados las máximas. Ambos días, eso sí, las mínimas se situarán en torno a los 11 grados.

De cara a la semana que viene, tras una bajada de las temperaturas el lunes, volverán a subir el martes de nuevo hasta los 24 grados. A mediados de la semana, llegará un frente con chubascos que aumentarán las posibilidades de lluvia durante lo que reste de semana.