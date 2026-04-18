O Porriño (Pontevedra) propondrá cambiar el nombre de la calle Correos por el de Dora Carrera

El exmagistrado Baltasar Garzón durante la gala del 40 aniversario de la Asociación Érguete, en el Teatro Afundación, a 9 de octubre de 2025, en Vigo Adrián Irago / EP

Los tres grupos con representación municipal en el Concello de O Porriño, BNG, PSdeG-PSOE y PP, han acordado por unanimidad incluir en el orden del día del próximo pleno ordinario la concesión de una calle a Adoración Carrera Rodríguez, más conocida como Dora Carrera.

La propuesta plantea renombrar la actual calle Correos, en la que residió hasta su fallecimiento, el pasado 5 de abril. El asunto será presentado y debatido el lunes 27 de abril, después de haber recibido ya el respaldo unánime en comisión informativa.

Este acuerdo unánime refleja la dimensión de un legado que trasciende siglas políticas y convierte a Dora Carrera en un referente permanente de solidaridad y compromiso social en Galicia.

Fue una de las madres fundadoras de la Asociación Érguete, desde donde impulsó una lucha firme contra la droga y el narcotráfico, al tiempo que trabajó intensamente por la desestigmatización de las personas con drogodependencias.

Su papel fue clave en la creación de un movimiento asociativo pionero en Galicia, centrado en el apoyo a las familias y en la reinserción social, además de contribuir al despertar del feminismo gallego.

El reciente fallecimiento de Dora Carrera conmovió profundamente a toda la vecindad de O Porriño, que la recuerda no solo como una luchadora incansable, sino también como una mujer de enorme calidad humana que dedicó su vida a ofrecer una segunda oportunidad a quienes más lo necesitaban.