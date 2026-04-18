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O Porriño (Pontevedra) propondrá cambiar el nombre de la calle Correos por el de Dora Carrera
BNG, PSdeG-PSOE y PP acuerdan por unanimidad llevar al próximo pleno ordinario dedicarle esta calle, donde residió hasta su fallecimiento el pasado 5 de abril, como homenaje por su legado social y la lucha contra la droga
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Los tres grupos con representación municipal en el Concello de O Porriño, BNG, PSdeG-PSOE y PP, han acordado por unanimidad incluir en el orden del día del próximo pleno ordinario la concesión de una calle a Adoración Carrera Rodríguez, más conocida como Dora Carrera.
La propuesta plantea renombrar la actual calle Correos, en la que residió hasta su fallecimiento, el pasado 5 de abril. El asunto será presentado y debatido el lunes 27 de abril, después de haber recibido ya el respaldo unánime en comisión informativa.
Este acuerdo unánime refleja la dimensión de un legado que trasciende siglas políticas y convierte a Dora Carrera en un referente permanente de solidaridad y compromiso social en Galicia.
Fue una de las madres fundadoras de la Asociación Érguete, desde donde impulsó una lucha firme contra la droga y el narcotráfico, al tiempo que trabajó intensamente por la desestigmatización de las personas con drogodependencias.
Su papel fue clave en la creación de un movimiento asociativo pionero en Galicia, centrado en el apoyo a las familias y en la reinserción social, además de contribuir al despertar del feminismo gallego.
El reciente fallecimiento de Dora Carrera conmovió profundamente a toda la vecindad de O Porriño, que la recuerda no solo como una luchadora incansable, sino también como una mujer de enorme calidad humana que dedicó su vida a ofrecer una segunda oportunidad a quienes más lo necesitaban.