Hasta 3 días sin trabajar para hacer un mini viaje: este es el próximo festivo que se celebrará en Vigo

Una vez finalizada la Semana Santa, muchas miradas ya están puestas en el próximo festivo que se podrá disfrutar en Vigo. Tras varios días marcados por celebraciones y desplazamientos, este nuevo descanso se presenta como una oportunidad ideal para desconectar de la rutina y recargar energías.

El siguiente festivo será el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, una jornada de carácter nacional que este año cae en viernes. Esto permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días, perfecto para descansar, hacer una escapada o simplemente aprovechar el tiempo libre sin gastar días de tus vacaciones.

Próximo festivo en Vigo

El próximo 1 de mayo será festivo en Vigo, al igual que en el resto de Galicia y de España. El Día Internacional del Trabajador es una fecha que va mucho más allá de un simple día libre, ya que es un día que conmemora la lucha histórica por mejorar las condiciones laborales y defender derechos fundamentales.

El origen de esta conmemoración se sitúa en 1886, cuando miles de trabajadores en Chicago (Estados Unidos) protagonizaron movilizaciones para reclamar la jornada de ocho horas. A pesar de la represión, aquellas protestas marcaron un antes y un después y convirtieron el 1 de mayo en una fecha simbólica.

Este 2026, al caer en viernes, permite que muchos vigueses puedan disfrutar de un puente perfecto de tres días, ideal tanto para desconectar sin salir de la ciudad olívica como para planear una escapada por Galicia o el resto del país.

Vigo y sus alrededores ofrecen multitud de planes y lugares que visitar. Toda la comarca es perfecta para hacer una mini escapada y disfrutar de su gastronomía, sus paisajes, sus playas y la enorme oferta de ocio que existe en las Rías Baixas.

Calendario de festivos y puentes en Vigo en 2026

Con esta configuración de festivos, estos son los festivos y posibles puentes de Vigo que quedan en lo que resta de año 2026: