Vigo se consolida como referente en innovación social con una nueva edición del Feelant Impact Summit

Vigo vuelve a convertirse en el punto de referencia para el diálogo y la acción en torno al impacto social el próximo 23 de abril con una nueva edición del Feelant Impact Summit. El Auditorio Mar de Vigo será el escenario de esta tercera edición, que reunirá a expertos, entidades sociales, empresas, instituciones y ciudadanía comprometida con la transformación social, en una jornada orientada a impulsar la innovación social, la inversión de impacto y la colaboración.

Durante el summit, la ciudad se consolidará como espacio de conexión entre iniciativas que trabajan para dar respuesta a algunos de los principales retos actuales, como la salud y el bienestar, las enfermedades raras, la inclusión de las personas con discapacidad, el apoyo a quienes cuidan, el talento joven o la educación como motor de oportunidades.

El programa combinará ponencias inspiradoras, mesas de debate y presentación de proyectos, con el objetivo de visibilizar soluciones que ya están generando impacto positivo en la sociedad y fomentar nuevas alianzas.

La jornada culminará con la entrega de los Feelant Impact Awards, unos galardones que reconocen a las iniciativas más destacadas por su contribución a mejorar la vida de las personas y generar impacto positivo.