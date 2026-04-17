Luz verde ambiental al desarrollo de 950 viviendas en la antigua fábrica de Álvarez en Vigo

Infografía del proyecto urbanístico en el ámbito de la antigua fábrica de Álvarez, en Vigo PERI - Concello de Vigo

La Xunta de Galicia ha dado luz verde ambiental al Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del ámbito ubicado en los terrenos de la antigua fábrica del Grupo de Empresas Álvarez, en Vigo. El proyecto contempla la urbanización del espacio y la construcción de 950 viviendas en la zona y un área comercial.

Publicado este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), el informe ambiental estratégico (IAE) emitido por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático no prevé "impactos significativos" derivados de este desarrollo urbanístico, siempre y cuando cumpla con las condiciones incluidas en la propia resolución.

El documento señala que el ámbito cuenta con una superficie de 106.000 metros cuadrados, distribuidos en seis parcelas, cinco dedicadas a uso residencial y una a usos comerciales. En concreto, tres parcelas acogerán vivienda libre y estarán constituidas por cuatro edificaciones, y dos se dedicarán para vivienda protegida.

La altura máxima de las edificaciones residenciales será de 5 a 7 pisos y se permite la construcción de un máximo de 950viviendas, entre libre y protegida. El PERI también incluye zona verde y la rehabilitación del edificio administrativo principal de la antigua fábrica y de la chimenea del horno.

A su vez, la parcela dedicada a actividad comercial contará con un inmueble aislado, pareado o encostado, con una altura máxima de 18 metros y tres pisos. El ámbito contará también con 361 nuevas plazas de aparcamiento público, la mayoría ubicadas en la avenida de Ramón Nieto.

Condiciones de Medio Ambiente

Como explica Europa Press, el informe es positivo, pero matiza que promotores (Residencial El Rocío SL e Inversiones Subel SL) y Concello deberán atenderse una serie de condiciones: la normativa deberá contener normas específicas que regulen las condiciones en las que deberán ejecutarse los espacios libres, en particular, "en cuanto al mantenimiento del arbolado autóctono de interés".

También advierte de que se deberá hacer, antes de la elaboración del PERI, una prospección arqueológica del ámbito para concretar las estructuras que se deben conservar e integrar. Igualmente, el plan debe incluir una estimación del caudal preciso para atender a las necesidades de la propuesta y comprobar la suficiencia del saneamiento y depuración.

Otra de las condiciones es la adopción de medidas destinadas a minimizar las afecciones por ruido ambiental, y la incorporación de un estudio de evaluación de la movilidad. Cabe mencionar que el ámbito cuenta con elementos catalogados como patrimonio industrial y algunas zonas del perímetro oeste están dentro de una zona inundable.