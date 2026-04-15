Este jueves se abre el plazo para la elección de hospital en el área sanitaria de Vigo

Este jueves, 16 de abril, se abre el plazo para la elección de hospital en el área sanitaria de Vigo, para que los pacientes escojan entre el hospital Povisa o el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi).

Así lo ha publicado este miércoles el Diario Oficial de Galicia (DOG) y las solicitudes de cambio se realizarán en un plazo de 30 días naturales, a partir de la resolución, aportando la solicitud según los modelos disponibles en la web del Sergas y un documento identificativo (DNI, TIE o pasaporte).

En caso de que la petición sea presentada por un tutor o tutora legal u otra persona autorizada, deberá presentar también una fotocopia del documento identificativo del solicitante y un documento que acredite la tutoría legal o, en su caso, el original de la autorización específica de la persona interesada.

La solicitud se presentará en el centro de salud que le corresponda al interesado por razón de residencia o en los servicios de admisión de cualquier hospital del área sanitaria de Vigo. También se podrá efectuar la opción de cambio a través de internet, con el modelo que se facilita en la web del Sergas.

Los usuarios de los centros de salud de Cangas, Moaña, Baiona, Nigrán, Gondomar y de los centros de salud vigueses de Coia, Bouzas, Coruxo, Navia, Pintor Colmeiro, Olimpia Valencia, Rosalía de Castro y Beiramar podrán hacer efectivo el derecho a la libre elección de provisor de asistencia sanitaria especializada.

Según ha indicado Sanidade, a 31 de marzo de 2026, tienen Povisa como hospital de referencia un total de 110.555 personas.