Caballero acusa a la Xunta y a la Diputación de "negar vuelos a Vigo": "No quieren que a la ciudad le vaya bien"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, acusa a la Xunta de Galicia y a la Diputación de Pontevedra de haber acordado no financiar vuelos desde el aeropuerto de la ciudad, tras una reunión mantenida este pasado martes entre ambas instituciones.

Según el regidor, ambas administraciones han decidido "no pagar vuelos en Vigo", como sí hacen en Santiago de Compostela. Se trata de un "trato desigual" por el que Caballero reclama explicaciones y cuestiona la estrategia institucional en materia de transporte aéreo.

El alcalde critica además las políticas basadas únicamente en la promoción turística sin garantizar rutas. "La publicidad sin aviones no sirve de nada. Si no hay vuelos, la gente no puede venir", asegura, subrayando que Vigo cuenta con demanda suficiente desde destinos internacionales como Londres o París, pero que las aerolíneas requieren incentivos para operar.

En este contexto, defiende que las administraciones deben implicarse directamente para asegurar conexiones, recordando que este modelo ya se aplicó en Santiago con acuerdos con compañías como Ryanair.

Caballero también acusa a la Xunta, a la Diputación y al Partido Popular en Vigo de seguir una "estrategia" para debilitar el aeropuerto vigués. Por ello, les insta a detallar qué rutas están dispuestos a financiar, con qué compañías y en qué horarios. Asimismo, califica de "insuficiente" el apoyo económico anunciado, cifrado en 200.000 euros, al considerar que no cubre el coste real de poner en marcha vuelos.

"Todos vamos en la misma dirección menos Caballero"

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sanchez asegura la voluntad de Aena, Diputación, Xunta y sector de promocionar los aeropuertos gallegos en origen. "Todos vamos en la misma dirección menos Caballero", critica.

Así, la popular ha mantenido que las medidas planteadas son las mismas para los tres aeropuertos gallegos. En esta línea, Sánchez culpa a Caballero de la situación actual en la que se encuentra el aeropuerto vigués, gracias a su "modelo fracasado de subvencionar aerolíneas".

La Xunta ve "receptiva" a la hostelería de Vigo

Según recoge Europa Press, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha encontrado "receptividad" en los representantes del sector empresarial y turístico de la provincia de Pontevedra y de la ciudad de Vigo al respecto de la captación de nuevas rutas aéreas, para lo que la Xunta aportará 100.000 euros en promoción turística por cada una captada (con un máximo de dos por aeropuerto y año).

"Todos los casos de negocio que se estudian desde Vigo entran dentro de sus inquietudes o lo que les gustaría y entienden que serían buenos para atraer viajeros", ha asegurado el responsable autonómico al remate de la reunión con el sector. También ha insistido que "no vetará" ningún destino dentro del modelo liderado por Aena, que -en palabras de Calvo- es quien tiene "más información y la capacidad negociadora".

Este encuentro se enmarca en la ronda de contactos que el Gobierno gallego está llevando a cabo y que finalizará esta semana con una cita junto al sector de A Coruña. En concreto, a la de este miércoles han acudido representantes de la Cámara de Comercio de Vigo, la Asociación de Hostelería de Vigo y la Federación de Hostelería de Pontevedra.