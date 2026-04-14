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Toda la programación del Día las Fuerzas Armadas en Vigo: desfile, exposiciones y más actividades
Vigo acogerá los eventos que conmemorarán el Día de las Fuerzas Armadas este 2026, cuyo acto central será el 30 de mayo en Samil y contará con la participación de Sus Majestades
Información relacionada: Vigo acogerá el desfile del Día de las Fuerzas Armadas el 30 de mayo en Samil con la presencia de los Reyes
Vigo será la casa del ejército el próximo mayo. La ciudad olívica acogerá el tradicional desfile del Día de las Fuerzas Armadas y todas las actividades relacionadas con este evento que atraerá frente a la ría a un total de 3.266 efectivos de los cuerpos militares españoles.
El 30 de mayo será el acto central por el Día de las Fuerzas Armadas, que estará presidido por el rey Felipe VI. Ahora bien, los mandos militares han organizado una serie de actividades durante los días previos por toda la ciudad y la Ría de Vigo.
El izado y homenaje a la Bandera Nacional, el homenaje a los que dieron su vida por España, el desfile terrestre y el arriado de la bandera serán el próximo sábado 30 de mayo. Hasta entonces y desde el martes 26, habrá espacio para música, exposiciones y exhibiciones.
Toda la programación
Martes 26 de mayo
- De 10:00 a 20:00 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo
Miércoles 27 de mayo
- De 10:00 a 20:00 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo
- 19:00 horas: Exhibición de personal y material. En la pista de Atletismo de la calle Pablo Iglesias
Jueves 28 de mayo
- De 10:00 a 20:00 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo
- 19:15 horas: Encuentro de música. En Porta do Sol.
Viernes 29 de mayo
- De 10:00 a 13:30 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo
- 15:30 horas: Revista Naval. En la playa de Samil, con la presencia del rey Felipe VI
- 17:15 horas: Exhibición dinámica. En la playa de Samil, con la presencia del rey Felipe VI
Sábado 30 de mayo
- De 15:00 a 20:00 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo
- 12:00 horas: Acto central, con la presencia del rey Felipe VI
Domingo 31 de mayo
- De 10:00 a 14:00 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo