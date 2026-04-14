Toda la programación del Día las Fuerzas Armadas en Vigo: desfile, exposiciones y más actividades

Vigo será la casa del ejército el próximo mayo. La ciudad olívica acogerá el tradicional desfile del Día de las Fuerzas Armadas y todas las actividades relacionadas con este evento que atraerá frente a la ría a un total de 3.266 efectivos de los cuerpos militares españoles.

El 30 de mayo será el acto central por el Día de las Fuerzas Armadas, que estará presidido por el rey Felipe VI. Ahora bien, los mandos militares han organizado una serie de actividades durante los días previos por toda la ciudad y la Ría de Vigo.

El izado y homenaje a la Bandera Nacional, el homenaje a los que dieron su vida por España, el desfile terrestre y el arriado de la bandera serán el próximo sábado 30 de mayo. Hasta entonces y desde el martes 26, habrá espacio para música, exposiciones y exhibiciones.

Toda la programación

Martes 26 de mayo

De 10:00 a 20:00 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo

Miércoles 27 de mayo

De 10:00 a 20:00 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo

Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo 19:00 horas: Exhibición de personal y material. En la pista de Atletismo de la calle Pablo Iglesias

Jueves 28 de mayo

De 10:00 a 20:00 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo

Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo 19:15 horas: Encuentro de música. En Porta do Sol.

Viernes 29 de mayo

De 10:00 a 13:30 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo

Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo 15:30 horas: Revista Naval. En la playa de Samil, con la presencia del rey Felipe VI

Revista Naval. En la playa de Samil, con la presencia del rey Felipe VI 17:15 horas: Exhibición dinámica. En la playa de Samil, con la presencia del rey Felipe VI

Sábado 30 de mayo

De 15:00 a 20:00 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo

Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo 12:00 horas: Acto central, con la presencia del rey Felipe VI

Domingo 31 de mayo