Vigo acogerá el desfile del Día de las Fuerzas Armadas el 30 de mayo en Samil con la presencia de los Reyes

Vigo acogerá los eventos que conmemoran, este 2026, el Día de las Fuerzas Armadas. Bajo el lema "todos unidos defendemos España", la ciudad olívica será el escenario del acto central, presidido por los Reyes de España, el 30 de mayo. La cita será a las 12:00 horas, en la Avenida de Samil.

Frente a la ría viguesa, un total de 3.266 efectivos pertenecientes a los diferentes cuerpos militares, harán posible la secuencia central: El izado y homenaje a la Bandera Nacional, el homenaje a los que dieron su vida por España, un desfile terrestre y el arriado de la bandera.

Pero el desembarco de efectivos en la ciudad olívica, así como los actos previstos, se extenderán a lo largo de la última semana de mayo, concretamente, del 26 al 31 de mayo. Así, además del día central, habrá, en el Puerto de Vigo, en la Avenida de Beiramar, presencia naval y una exposición estática de material.

Por otro lado, el próximo 27 de mayo, se llevará a cabo una exhibición de personal y material en la pista de atletismo de Balaídos, otro de los epicentros de este evento militar en la ciudad. Será a las 19:15 horas.

Otro de los eventos agendados en la ciudad olívica será el encuentro de músicas militares, que estará presidido por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, acompañado del JEME, AJEMA, JEMA y autoridades civiles en Porta do Sol, a las 19:15 horas. Previamente, habrá un pasacalles.

El 29 de mayo se efectuará, ante la presencia del Rey Felipe VI, la Revista Naval, en la que participarán buques de la Armada y de la Guardia Civil. Arrancará a las 15:30 horas en la Ría de Vigo. A continuación, en la Playa de Samil, a las 17:15 horas, comenzará la exhibición dinámica de personal y material.

En lo tocante al desfile aéreo, participarán 46 aviones y 25 helicópteros. 100 vehículos y 32 motos harán lo propio para el desfile terrestre. Además, seis agrupaciones formarán parte de las unidades a pie.

Presentación del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo. P.P.F.

"Mi entusiasmo se desató en cero segundos"

Esta mañana se presentaron en la Comandancia Naval de Vigo los pormenores del programa de actos, eventos y actividades en torno a esta efeméride, que empezó a celebrarse en 1978, y que ahora llega a Vigo.

El jefe del Estado Mayor de la Defensa, Teodoro Esteban López Calderón, y el regidor de Vigo, Abel Caballero, presentaron el acto e hicieron gala de la buena consonancia que mantienen ambas instituciones en la organización de unas fechas centrales de especial relevancia para los cuerpos militares del Estado, pues son las que permiten acercar a la población su labor, como así lo especificó López Calderón. "Mi ilusión se desató en cero segundos. Es un privilegio que celebréis aquí estos actos", anotó el primer edil vigués, quien puso de manifiesto que la tradición militar en Vigo, especialmente, a través de la ETEA.

Caballero también avaló el papel de los ejércitos en un mundo "complejo" para la "seguridad", un concepto, "que va mucho más allá de la defensa".

Fechas centrales