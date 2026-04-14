Juan Carlos I ya está en Galicia: el rey emérito aterriza en Vigo este martes

El rey emérito en Sanxenxo, en mayo de 2022. EP

Juan Carlos I ha aterrizado este martes en el aeropuerto de Peinador, en Vigo, en su primer viaje del año a Galicia, tras cancelar la visita prevista para el pasado mes de marzo.

Según informa Europa Press, el exjefe del Estado ha llegado minutos antes de las 18:00 horas en un vuelo procedente de Vitoria. El padre de Felipe VI tenía previsto desplazarse a la Comunidad gallega el miércoles, si bien adelantó finalmente su llegada.

Esta es su primera visita a Galicia en 2026, después de haber permanecido en Abu Dabi debido a la situación en Oriente Medio.

Este viaje se produce días después de que Juan Carlos I recibiese un premio en la Asamblea Nacional francesa por sus memorias, tituladas 'Reconciliación'.