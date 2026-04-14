Instan a Caballero a "coger la escoba de verdad" y reforzar el "deficiente servicio de limpieza" de Vigo

La concesión de una nueva Escoba de Platino a la ciudad de Vigo, que premia a la ciudad por la limpieza de sus calles, ha levantado crispación en el PP de Vigo. Los populares han denunciado el "engaño político" del alcalde de Vigo, Abel Caballero, y le han instado a reforzar el cada vez más deficiente servicio de limpieza en las calles.

"Por muchas escobas de mentira que se compre el señor Caballero, la realidad es que las calles, plazas y parques de Vigo cada vez están más sucias", ha señalado el coportavoz del grupo en el Concello de Vigo, Miguel Martín.

El concejal popular ha recordado que en la última edición de estos galardones, celebrada en 2024, se otorgaron un total de 37 escobas de platino, "más que los premios Goya que cada año entrega la Academia de cine". "Todas ellas, eso sí, previo paso por caja para pagar la inscripción", ha remarcado, haciendo referencia a los cerca del 1.000 euros que cuesta la inscripción en dicho concurso.