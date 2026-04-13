Aparecen pintadas contra la "privatización" de la enseñanza en la sede de la UIE en Vigo

Pintadas contra la "privatización" de la enseñanza en la sede de la UIE en Vigo Cedida

La Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) de Abanca ha amanecido este lunes con restos de pintura blanca en la fachada de su sede en Vigo, donde también se puede leer la pintada '15-A. O ensino non é negocio'. Las mismas pintadas han aparecido también en las sedes de la UIE en A Coruña y Santiago de Compostela.

Según han detallado fuentes de la institución consultadas por Europa Press, actualmente están evaluando los daños causados por estos actos vandálicos y presentarán la correspondiente denuncia.

En este contexto, la organización Erguer. Estudantes da Galiza tiene convocada para este 15 de abril (15 A) una jornada de huelga estudiantil en todos los niveles educativos para denunciar la "privatización" de la enseñanza en Galicia.

"Las estudiantes gallegas no podemos aceptar esta situación y tenemos el deber de organizarnos y luchar contra esta agresión a nuestros derechos e intereses", denunciaba Erguer en un comunicado el pasado mes de marzo.

"La UIE respeta el derecho a huelga"

Con todo, UIE ha asegurado en un comunicado que "lamenta profundamente" estos actos, aunque también ha reiterado su "respeto" al derecho a la huelga y a la libre expresión de ideas, "pilares fundamentales de una sociedad plural".

"Las discrepancias y diferencias de opinión siempre suman y dan como resultado nuevos escenarios enriquecedores, pero deben canalizarse desde el respeto, el diálogo y la convivencia, valores que forman parte esencial de la sociedad", ha defendido.

Finalmente, la Universidad ha subrayado que procederá a la limpieza y valoración de los daños ocasionados, a la recopilación de evidencias y a presentar la correspondiente denuncia ante las autoridades, "actuando con responsabilidad y dentro del marco legal, tal y como corresponde a una institución comprometida con el respeto a las normas y a la convivencia".