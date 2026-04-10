El Concello de Oia (Pontevedra) exige la demolición "inmediata" del Talaso Atlántico

El Concello de Oia (Pontevedra) ha requerido a la empresa Balneario del Atlántico que proceda a la "inmediata" demolición de su complejo hotelero y de talasoterapia ubicado en la zona de Mougás. El gobierno local argumenta su decisión en la ejecución del mandato judicial que ordenaba su derribo.

En un documento fechado a 31 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, el gobierno local, en "estricto cumplimiento" de la diligencia judicial del 12 de marzo, tras el auto del 23 de febrero, requirió a la compañía la demolición del llamado Talaso.

Sin embargo, este requerimiento no especifica ningún plazo concreto para llevar a cabo el derribo, ni contempla sanciones en caso de incumplimiento, según destacan partes personadas en el procedimiento.

"Resulta especialmente significativo que dicho requerimiento no establece ningún plazo concreto para su ejecución, ni contemple sanciones en caso de incumplimiento, ni tampoco haga referencia a la paralización de la actividad, a diferencia de lo que habitualmente se exigiría en cualquier otro establecimiento en situación irregular con orden judicial de demolición", añaden las mismas fuentes.

Esta noticia llega después de que la propia alcaldesa, Cristina Correa (PP), asegurase a Europa Press que cumplirían el mandato judicial para requerir la demolición del hotel, pese a que el Concello recurrirá esa orden, subrayando que la mayoría de los vecinos del municipio defienden el complejo.