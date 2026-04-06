Vigo mejora el acceso al Álvaro Cunqueiro con una nueva humanización de medio kilómetro

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha visitado este lunes las obras de humanización de la avenida Clara Campoamor, en el tramo comprendido entre Ramiro Pascual y el entorno del Hospital Álvaro Cunqueiro, una actuación que, según ha señalado, mejorará la movilidad y la seguridad de los peatones en la zona.

Caballero ha subrayado que esta intervención era "una obligación de la Xunta de Galicia" por tratarse del entorno de un hospital público, al considerar que la administración autonómica debería haber ejecutado la urbanización del área desde la puesta en marcha del centro sanitario. "Todo lo que tiene que ver con ese hospital es responsabilidad de la Xunta", afirmó.

El regidor vigués criticó la "falta de implicación" del Gobierno gallego en la ciudad y aseguró que ha sido el Ayuntamiento quien ha asumido la ejecución de las actuaciones en el entorno del complejo hospitalario, donde, según explicó, transitan a diario miles de personas entre pacientes, visitantes y trabajadores.

La actuación abarca aproximadamente medio kilómetro e incluye la construcción de aceras, asfaltado, renovación de servicios de abastecimiento y pluviales, así como canalizaciones eléctricas. Caballero destacó que, durante la ejecución, se detectaron problemas de estabilidad en el terreno debido al paso de un cauce fluvial, lo que obligó a reforzar un muro en unos 250 metros para evitar posibles hundimientos progresivos.

En cuanto a los plazos, Caballero señaló que la actuación podría estar finalizada y operativa a principios del mes de junio, tras una inversión que, según precisó, asciende a unos 10,25 millones de euros.

"Deslealtad de Caballero"

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, coincide con Caballero, en que la remodelación de la Avenida Clara Campoamor entre Ramiro Pascual y el acceso al Hospital Álvaro Cunqueiro representa una obra muy importante para la ciudad y que está requiriendo de una inversión ciertamente significativa. Concretamente, una inversión de 1.320.920 euros.

De ese importe total, 1.133.000 euros (el 86%) son aportados por la institución provincial mientras que el Concello de Vigo completa el presupuesto con 187.920 euros, tal y como establece el convenio bilateral firmado por ambas administraciones públicas.

Luisa Sánchez celebra los avances en esta mejora para Vigo, aunque debe lamentar que Caballero haya dado a entender que el Ayuntamiento es la única administración implicada en esta actuación tan necesaria.

En este sentido, ha avisado de que Caballero ha ido un paso más allá en su habitual deslealtad institucional con la Diputación de Pontevedra, ya que no solo ha ocultado la inversión provincial en la Avenida Clara Campoamor sino que ahora también la ha excluido de una visita oficial con convocatoria incluida.