Incendio en el monte Galleiro, en Ponteareas (Pontevedra): situación "complicada" por las rachas de viento

Este mediodía se han declarado dos incendios en la comarca de Vigo, uno en Lavadores, ya controlado, y otro en el monte Galleiro, en el municipio de Ponteareas, que sigue activo.

Según recoge Europa Press, el fuego en el monte Galleiro, en la parroquia ponteareana de Ribadetea, está activo desde las 14:47 horas y hasta el momento ha arrasado 20 hectáreas. Trabajan tres aviones, dos helicópteros, 15 brigadas, siete motobombas, 10 agentes, una pala y un técnico.

La alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, en declaraciones a la agencia de noticias, ha explicado que los medios "están intentando controlar" el fuego, pero la situación está "complicada" por el viento.

Castro ha indicado que el fuego se ha ocasionado por el incendio de un tractor que se ha propagado por las fuertes rachas.

Además, ha añadido que ha sido necesario desalojar por precaución a un hombre con movilidad reducida en el lugar de Mouro.

Mientras, está controlado desde las 15:39 horas --se inició a las 14:19 horas-- un fuego en Vigo, parroquia de Lavadores. Afecta a 0,2 hectáreas de monte raso.