Caballero pone en el mapa a la Semana Santa viguesa: "Hace diez años ni siquiera existía"

Tras la Navidad y la Reconquista, Vigo pone una nueva "chincheta" en su mapa turístico o, al menos, eso es lo que celebran en el Concello, donde han hecho balance este lunes de los datos de ocupación hotelera, calificándolos el regidor olívico, Abel Caballero, de "magníficos".

Así, Abel Caballero precisó en el arranque del lunes post Semana Santa que la ocupación media en la ciudad fue del 85%, llegando este dato al 88% en la jornada del Viernes Santo. "Ha sido una Semana Santa magnífica en términos de ocupación, pero también en lo que tuvo que ver con las representaciones celebradas en la ciudad", manifestó el primer edil vigués.

Por otro lado, Caballero destacó que las actividades celebradas en Vigo estos días lograron una gran acogida del público: "La actuación de los magos, las bandas de música, y actuaciones musicales tuvieron un respaldo ciertamente notable", puntualizó Caballero, quien aseguró que la Semana Santa es un nuevo "espacio turístico" implementado. "Las procesiones movilizaron a miles de personas", anotó.