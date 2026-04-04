Vigo arranca el cobro del impuesto de circulación entre críticas por baches y socavones

Vigo inicia este mes de abril el cobro del impuesto de circulación, cuyo plazo de pago se extenderá hasta junio. En este contexto, la presidenta del PP local, Luisa Sánchez, ha denunciado un aumento de las quejas vecinales por el mal estado de las calles por las que transitan los vehículos.

"Los contribuyentes tenemos una cita ineludible con el pago del rodaje mientras las calles siguen sin asfaltar, llenas de socavones y baches por el parcheado que se realiza sin ningún tipo de control", ha señalado.

Según resaltan los populares, una de cada cuatro reclamaciones realizadas en el mes de marzo ha sido para denunciar el mal estado de las calles, ya sea por socavones, baches y hundimientos en calzadas o por el deterioro de las aceras.

En total, censura Sánchez, "más de 150 quejas en apenas 31 días, lo que arroja una media de cinco reclamaciones cada jornada". "No se libra apenas ninguna calle. Es un problema generalizado en el que el gobierno de Caballero está optando, como suele ser habitual, por el silencio", ha reprochado.