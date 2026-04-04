El tiempo en Vigo: últimos días de sol antes del regreso de las lluvias

Vuelven las lluvias a Vigo. La inestabilidad climática propia de la primavera regresará a la ciudad a partir del próximo martes, acompañada de precipitaciones que se prolongarán durante toda la semana, aunque irán perdiendo intensidad con el paso de los días.

El martes y el miércoles serán las jornadas más lluviosas, con una probabilidad de precipitación del 90 %.

Hasta entonces, los vigueses aún podrán disfrutar de tres días de sol y temperaturas agradables. Tanto el sábado como el domingo se prevén cielos despejados, aunque con presencia de niebla en el mar. Las temperaturas alcanzarán máximas cercanas a los 22 grados y mínimas en torno a los 10. El lunes, los termómetros subirán notablemente, pudiendo llegar hasta los 28 grados.