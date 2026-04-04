Vistas de la ciudad de Vigo.

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El tiempo en Vigo: últimos días de sol antes del regreso de las lluvias

La ciudad olívica experimentará sus últimas jornadas veraniegas en una temporada

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Vuelven las lluvias a Vigo. La inestabilidad climática propia de la primavera regresará a la ciudad a partir del próximo martes, acompañada de precipitaciones que se prolongarán durante toda la semana, aunque irán perdiendo intensidad con el paso de los días.

Gran ambiente en las terrazas de Vigo este Viernes Santo

El martes y el miércoles serán las jornadas más lluviosas, con una probabilidad de precipitación del 90 %.

Hasta entonces, los vigueses aún podrán disfrutar de tres días de sol y temperaturas agradables. Tanto el sábado como el domingo se prevén cielos despejados, aunque con presencia de niebla en el mar. Las temperaturas alcanzarán máximas cercanas a los 22 grados y mínimas en torno a los 10. El lunes, los termómetros subirán notablemente, pudiendo llegar hasta los 28 grados.