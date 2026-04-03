Gran ambiente en las terrazas de Vigo este Viernes Santo: "Con este sol apetece algo fresquito"

Los festivos de Semana Santa, el sol y las altas temperaturas de estos últimos días dejan una animada estampa en el centro de Vigo, con las terrazas llenas. Así, son muchos los que han decidido disfrutar de este Viernes Santo desde la comodidad de la terraza de un bar, deleitándose con una bebida fresca y buena conversación.

"A estas alturas del año aún no apetece ir a la playa", explica una viguesa, quien comenta que prefiere disfrutar de "una cerveza fresquita" con sus amigos al sol. Y es que, la cerveza es el pedido que más se repite en los bares vigueses: "La cervecita al sol es lo mejor", comenta otro vigués.

Sin embargo, el centro de la ciudad también se encuentra inundado de numerosos turistas, que pasean sorprendidos ante las persianas bajadas de los locales.