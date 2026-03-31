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Accidente mortal: fallece una persona tras ser atropellada en Tomiño (Pontevedra)
La persona fallecida ha sido atropellada después de que un vehículo se saliese de la vía e impactase contra un muro.
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Accidente mortal en Tomiño (Pontevedra). Una persona ha fallecido este martes tras ser ser atropellada después de que un vehículo se saliese de la vía e impactase contra un muro.
Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos han ocurrido minutos antes de las 16:00 horas en la PO-344 a su paso por el lugar de O Barro, en Tomiño.
Allí, tal como ha informado el particular que ha alertado a los servicios de emergencia, un coche se ha salido de la vía y ha impactado contra un muro, atropellando a su vez a una persona que estaba en el lugar, que ha quedado atrapada.
Por ello, se ha dado aviso a Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Baixo Miño, al GES de A Guarda, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a los Voluntarios de Protección Civil. Pese a todo, nada se ha podido hacer para salvarle la vida a la persona.