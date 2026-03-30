Abel Caballero pedirá hoy a la Xunta y a la Diputación que financien la nueva grada de Tribuna

El regidor olívico, Abel Caballero, avanzó que este lunes, en la sesión plenaria municipal, instará a Xunta de Galicia y Diputación de Pontevedra a comprometer la financiación necesaria para la remodelación de la nueva grada de Tribuna del Estadio Abanca Balaídos.

Más concretamente, Caballero precisó que solicitará que ese compromiso alcance la misma aportación exactamente que la que hará el propio Consistorio olívico, es decir, que cada una de las entidades sufrague un tercio del coste total de la actuación, necesaria para que Vigo cumpla con los requisitos necesarios para acoger el Mundial de Fútbol en 2030.

La pasada semana se conoció que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, pediría a la FIFA, mediante un escrito, que la ciudad olívica y Valencia se erigiesen como sedes para los encuentros futboleros. A pesar de que Caballero celebró la petición, lo cierto es que se quejó de que Vigo tendrá dos años menos que el resto de las ciudades para preparar una candidatura que siempre fue vencedora, tal y como insistió en varias ocasiones el regidor olívico.

Más peticiones: Sanidad, Reconquista y patios escolares

En un audio remitido a los medios de comunicación, Caballero adelantó otras dos peticiones a la Xunta de Galicia: Que el Nicolás Peña se ponga en funcionamiento y que ni este centro ni el de López Mora cesen en su actividad sanitaria.

Por otro lado, aunque también en materia de subvenciones, el Concello instará a Xunta y a Diputación a comprometer fondos equitativos para la celebración de La Reconquista de Vigo. Del mismo modo, se instará al ente autonómico a desarrollar un plan para cubrir los patios de los centros educativos, dado que el Concello de Vigo ya ha cubierto un número "muy importante", pero la Xunta "ni uno".