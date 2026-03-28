Una parroquia de Vigo se revuelve contra su asociación vecinal: "A día de hoy, está secuestrada"

Vecinos de Sárdoma contra la dirección de la asociación de la parroquia Cedida

Los vecinos de Sárdoma buscan reconquistar su parroquia. Más de 60 personas han firmado una petición para convocar unilateralmente una Asamblea Xeral Extraordinaria de su asociación vecinal para denunciar la "gestión opaca de las cuentas", las "irregularidades" y la "actitud autoritaria" de la junta directiva.

Según han detallado, el conflicto entre vecinos y directivos llegó a su límite tras la última Asamblea Xeral, que registró la mayor asistencia de los últimos años. "El nivel de descontento expresado por la mayoría fue tal que la xunta directiva actuó posteriormente como si el acta de la reunión se perdiese", han relatado varias personas asociadas.

Los vecinos, que han convocado para el próximo 11 de abril una Asamblea Xeral Extraordinaria, han acusado a la dirección de intentar ocultar las críticas y de no respetar los acuerdos. "Desoir la voluntad mayoritaria es cruzar una línea roja. A día de hoy, la asociación está secuestrada", han denunciado.

Por esta razón y tras dos meses sin celebrar una nueva reunión, algunas vecinas y vecinos han iniciado los trámites para promoverla por su cuenta, recogiendo la firma de 69 socios pese a los atrancos que está poniendo la junta directiva. De hecho, han asegurado que la asamblea "está legalmente convocada" y que tendrá lugar "con o sin presencia de la dirección".

Vecinos de Sárdoma buscan recuperar su asociación. Cedida

Su objetivo es recuperar la asociación para el conjunto del vecindario. En este sentido, han reprochado la pérdida progresiva de la actividad en el barrio: han desaparecido clases, eventos e iniciativas comunitarias que antes formaban parte de la vida social de la parroquia.

Además, han solicitado la intervención del Concello de Vigo para garantizar el respeto de la democracia interna de la agrupación vecinal.