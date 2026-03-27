Vigo licita por 600.000 euros la humanización de la calle Tomiño en Coia

La Xunta de Goberno local de Vigo aprobó este viernes la licitación de las obras de humanización de la calle Tomiño, en Coia, por 600.000 euros. "Seguimos humanizando sin parar calles de Vigo", celebró el alcalde de la ciudad, Abel Caballero.

Caballero señaló que el proyecto municipal, que se ejecutará en cuatro meses, conlleva la reorganización de los espacios para los peatones y la mejora de la accesibilidad peatonal con nuevas aceras.

En concreto, las obras contemplan mejorar la circulación vial, además de la renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento, iluminación, energía, gas y telecomunicaciones. A estos equipamientos se sumará el nuevo mobiliario.

Campo de Samil

Asimismo, en la Xunta de Goberno de este viernes también se aprobó la licitación de las obras para el mantenimiento y la mejora de las condiciones del campo de fútbol de Samil, con un importe de 590.000 euros. La primera intervención, "y la más importante, es la sustitución del césped actual por un césped nuevo artificial y de última generación", afirmó el alcalde.

"Vamos a renovar también la red de aguas pluviales y saneamiento, así como la instalación de un circuito de reaprovechamiento para almacenar el agua de lluvia para regar el campo, además de la renovación de todo el alumbrado del campo", enumeró Caballero. El alcalde también se refirió a la construcción del nuevo cerramiento y al muro que tuvo un problema de hundimiento hacia el río Lagares, y recordó que en este momento está en marcha la renovación de la cubierta de la grada.

Por otra parte, también se inició la licitación de las obras para renovar el césped artificial del campo Monte da Mina en Castrelos. "Contará con un importe de 336.000 euros y con 60 días para su ejecución; tras este proceso habrá un nuevo campo disponible para practicar deporte en la ciudad", señaló el regidor.