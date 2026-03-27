Golpe al narcotráfico: Desmantelada la infraestructura de una red en Ceuta con ramificaciones en Galicia

La Policía Nacional ha desmantelado este viernes la infraestructura de una red de narcotráfico en Ceuta que enviaba hachís a España y Francia, en un operativo en el que 250 agentes se han desplegado en diferentes puntos de Andalucía, Galicia y la ciudad autónoma.

Según han informado fuentes policiales en un comunicado remitido a Europa Press, la operación se ha saldado por el momento con 15 personas detenidas -al menos tres de ellas en la provincia de Pontevedra- y la realización de 29 registros en las tres comunidades autónomas mencionadas. Del mismo modo, durante el despliegue se han incautado cerca de un millón y medio de euros, además de 66 equipos de comunicación.

La base de operaciones de la organización se encontraba en Ceuta, donde disponían de una "amplia y compleja infraestructura" que les permitía importar toneladas de hachís de forma segura, ofreciendo garantías de envío a sus receptores finales.

La investigación judicial, que se inició hace algo más de un año, puso el foco desde sus comienzos en una compleja estructura asentada en Ceuta que operaba de forma constante mediante el envío de sustancias estupefacientes producidas en Marruecos. Fruto de las medidas judiciales, la Policía Nacional interceptó meses atrás un primer cargamento de 15.000 kilogramos de hachís en Almería, lo que facilitó la identificación de los líderes de la organización criminal.

Tal y como ha trasladado el Cuerpo, para estas labores de logística, la red contaba con una extensa flota de vehículos que recibían la mercancía de manos de uno de los narcotraficantes más importantes de La Línea de la Concepción (Cádiz), responsable de mover sus narcolanchas hasta el continente africano y garantizar que el hachís cruzara el Estrecho.