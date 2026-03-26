La Xunta espera que el Concello "desatasque" el polígono 3 de Navia, que responde: "Está en sus manos"

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, en un acto en el polígono 2 de Navia S.P.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha visitado este jueves Vigo para presentar los dos nuevos bloques de viviendas licitados en el polígono 2 del barrio de Navia. La representante autonómica espera que el Concello "desatasque" el polígono 3 para continuar ampliando el parque de viviendas público.

Así lo ha señalado Allegue en declaraciones a Europa Press en el barrio vigués, donde ha inspeccionado las dos parcelas en la que se construirán 50 nuevas viviendas de promoción pública. En concreto, se construirán en esa zona dos bloques por un importe total de más de 10,7 millones de euros.

En una de las parcelas se construirá un edificio para 18 viviendas, de las cuales 12 serán de tres dormitorios y seis de dos dormitorios, dos de ellas estarán adaptadas para personas con movilidad reducida. Por su parte, en la otra parcela se levantará un inmueble para 32 viviendas. Catorce dispondrán de dos dormitorios y seis de cuatro dormitorios. Todas las viviendas dispondrán de plaza de garaje y trastero.

La conselleira, que ha estado acompañada, entre otros, por la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, ha señalado que en 2028 se prevé que todos los edificios de la ampliación de Navia estén ya construidos, lo que supondrá unas 1.600 nuevas viviendas en Vigo, entre públicas y protegidas.

Proyecto de las nuevas viviendas de Navia Xunta

Pese a ello, ha recordado que todavía está pendiente la autorización del gobierno de Vigo para comenzar con las obras en el polígono 3, que completará la ampliación de Navia con cerca de 150 viviendas. "Esperemos que se desatasque. Está pendiente. Damos por su puesto de que sí", ha sentenciado Allegue.

Respuesta del Concello

El Concello de Vigo no ha tardado en responder a la petición de la conselleira de Vivenda. La concejala responsable del área de Vivenda e Urbanismo, María José Caride, ha asegurado que la autorización del polígono 3 "está pendiente de que la Xunta resuelva las deficiencias detectadas por los técnicos municipales desde principios de febrero de 2026".

"En manos de la Xunta que se puedan solventar los problemas que tiene este polígono situado cerca de la zona del cementerio de Bouzas", ha añadido la edil socialista, que ha indicado que el ámbito es "fundamentalmente comercial" y debe "dar solución a la conexión peatonal entre las dos zonas de Navia".

Caride ha criticado las soluciones aportadas por el gobierno gallego: "Una conexión idéntica a las arcaicas pasarelas metálicas de las autopistas". "Una solución mala, cutre, poco accesible y de otro siglo", ha añadido la concejala, que ha puesto al Halo como ejemplo a seguir.