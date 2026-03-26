Vigo y Transportes impulsan la humanización de la AP-9 para integrarla en la ciudad

El alcalde de Vigo, Abel Caballero y el ministro de Transportes, Óscar Puente, firmaron este jueves el protocolo de colaboración para la mejora, integración y humanización de la AP-9 y su entorno.

Según explicó a los medios el regidor, el objetivo del proyecto es aumentar el grado de permeabilidad e integración de la AP-9, a través de una humanización del entorno que sea compatible con la seguridad vial y el nivel de servicio de la autopista. Con ese fin, se estudiarán medidas que favorezcan la permeabilidad e integración urbana para que la autopista no suponga "una ruptura de la ciudad", creando zonas cubiertas a lo largo de la vía, pasos peatonales para cruzarla y una reducción "muy notable" de la contaminación acústica.

La previsión es actuar en cuatro tramos de la AP-9, desde Teis hasta Alfonso XIII: el tramo 1, desde el enlace de Teis hasta el paso superior de Trapa; el tramo 2, desde el paso superior de Trapa hasta el enlace de Buenos Aires; el tramo 3, desde Buenos Aires hasta el enlace de Isaac Peral; y el tramo 4, desde Isaac Peral hasta la calle Alfonso XIII.

En concreto, el Ayuntamiento realizará los estudios previos del tramo 4 en la parte urbana de la ciudad, mientras que el Ministerio de Transportes liderará los estudios previos de los tramos 1, 2 y 3 en coordinación con Audasa. Así, el Ayuntamiento asume el tramo más urbano, entre Isaac Peral y Alfonso XIII, una zona en la que la administración local ya ha actuado con la instalación del HALO, en Escolas Públicas, y donde está previsto incorporar un área de rehabilitación integral de vivienda, según detalló.

Caballero insistió en que "queremos una AP-9 humanizada desde Teis hasta Alfonso XIII, aprovechando espacios disponibles como los márgenes de la autovía o la confluencia con esta calle". Estos trabajos previos permitirán establecer las propuestas de actuación, su alcance o una valoración aproximada para rehabilitar de forma definitiva la AP-9.