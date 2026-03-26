La Justicia avala el desalojo de la sede de la Favec en Vigo por interés público

El Tribunal de Instancia de Vigo, sección de lo Contencioso Administrativo, plaza 2, ha desestimado el recurso interpuesto por la Federación Vecinal (FAVEC) contra la decisión del Ayuntamiento de desalojarlos del edificio en el que tenían su sede, en la Praza da Princesa, y ha avalado la decisión municipal, en base al "interés público".

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez recuerda que la presencia de la FAVEC en unas oficinas de la segunda planta del número 7 de esa plaza, se basaba en un convenio firmado entre esta entidad y el Ayuntamiento de Vigo, que establecía la cesión del derecho de uso de esas instalaciones durante un período de 25 años (hasta 2030), pero las cláusulas de dicho convenio también incluían la posibilidad de revocar esa cesión por causa de interés público municipal.

En este caso, el Ayuntamiento alegó que necesitaba ese espacio para la Oficina Municipal de Rehabilitación de Vivienda, que ha incrementado su trabajo y sus ámbitos de actuación en los últimos años. El juez considera justificado ese interés público, por lo que valida la decisión de la Junta de Gobierno Local de extinguir esa cesión del derecho de uso.

La decisión ha sido celebrada por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien destacó que la sentencia recoge, literalmente, que "avala la plena conformidad a derecho de la decisión municipal y desestima íntegramente la demanda presentada" y que, además, ratifica que la vía contencioso-administrativa es la competente en este caso por tratarse de un convenio y no de un contrato, como afirmó la FAVEC.