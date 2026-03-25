Vigo presenta la primera guía de recursos para atender a mujeres con adicciones víctimas de violencia de género

La comunidad GPS (Generadora de Saberes, Participativa y Social) de Vigo ha presentado este miércoles en la sede de la Diputación de Pontevedra la primera Guía de Recursos para la atención a mujeres con adicciones víctimas de violencia de género, una herramienta concebida para ordenar y visibilizar los servicios disponibles en el territorio y facilitar una intervención más eficaz entre profesionales.

Dirigida tanto a administraciones públicas como a personal técnico y ciudadanía, la publicación reúne un mapeo detallado de las entidades implicadas, los recursos que ofrecen y aspectos clave de su funcionamiento, como la duración de las ayudas, las posibilidades de derivación o la forma concreta en que intervienen. El objetivo es claro: mejorar la coordinación y avanzar hacia respuestas más integrales, accesibles y ajustadas a la realidad de estas mujeres.

La iniciativa forma parte del proyecto estatal promovido por UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, que desde 2023 impulsa las comunidades GPS en distintos territorios para abordar de forma innovadora la intersección entre violencia de género y adicciones.

En el caso de Vigo, el proyecto arrancó con el apoyo de Asociación Érguete y Fundación Érguete-Integración como entidades catalizadoras, y fue creciendo hasta sumar otras 24 organizaciones, además de recursos públicos del ámbito social, sanitario y policial de la ciudad y su entorno.

La propuesta pone el foco en una realidad de especial vulnerabilidad: la de muchas mujeres que recurren al consumo de alcohol, medicamentos u otras drogas para afrontar situaciones de violencia, al tiempo que quedan más expuestas a sufrirla.