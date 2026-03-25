Tres nuevos detenidos en Vigo por su supuesta implicación en los altercados previos al Celta-Lyon

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas más por su presunta participación en los altercados violentos registrados en Vigo antes del partido entre el Celta y el Olympique de Lyon, que se suman a los dos arrestos practicados con anterioridad.

Según la investigación, en los hechos participaron alrededor de una treintena de integrantes del grupo ultra Tropas de Breogán, que localizaron en el interior de un local de ocio nocturno a varios seguidores franceses del equipo rival. Para dificultar su identificación, los implicados vestían ropa oscura, capucha y pasamontañas.

Los hechos ocurrieron en la noche del miércoles, en torno a la medianoche, cuando los trabajadores del establecimiento bloquearon las puertas para evitar una agresión directa en el interior. Al comprobar que no podían acceder, los atacantes comenzaron a golpear cristales y puertas con palos de madera y barras metálicas, causando importantes destrozos y heridas inciso contusas a tres aficionados galos, dos de los cuales tuvieron que ser trasladados al hospital.

A los detenidos se les imputan delitos de lesiones, desórdenes públicos y daños, mientras la investigación, dirigida por la Brigada Local de Información de la Comisaría de Vigo-Redondela en el marco del Plan Operativo de Prevención de la Radicalización Violenta, sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.