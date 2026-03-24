La Xunta pide al Concello de Vigo y a Zona Franca una reunión para potenciar el Ifevi

La Xunta de Galicia ha instado al Concello de Vigo y a la Zona Franca a la celebración de una reunión que permita afianzar y potenciar el Ifevi como un recinto ferial estratégico para la ciudad olívica y su área.

El titular de la cartera autonómica de Emprego, Comercio e Emigración, José González, envió esta mañana una carta a ambas entidades centrada, especialmente, en la tarea de dirimir qué pasos se seguirán en la planificación funcional y estratégica de este espacio.

Más concretamente, se tendrá que analizar la nueva valoración homologada de los activos del recinto que se encargó el propio Instituto Ferial a una empresa especializada. Este documento, según fuentes autonómicas, constata unos resultados muy similares a los que ya se manejaban y que sitúan el valor actual del complejo en unos 35 millones de euros, de los que 20 son construcciones propiedades del Ifevi construidas por la Xunta y 14,9 por el Concello.

El Gobierno gallego apuesta por un "compromiso compartido de reforzar a transparencia, a confianza institucional e a consolidación dun modelo de gobernanza tripartito baseado na colaboración leal entre administracións". También aboga por el "diálogo e o entendemento institucional, pois só desde a cooperación entre as administracións podemos garantir o máximo aproveitamento das potencialidades do Ifevi como motor económico e feiral de referencia no noroeste peninsular".

Paralelamente, las tres entidades avanzan en la potenciación del espacio. El pasado 5 de febrero el patronato dio luz verde al pliego para la licitación de la asistencia técnica del proyecto de los planes funcional y estratégico del espacio.



De este grupo forman parte representantes de la Xunta de Galicia, del Concello de Vigo, de la Deputación de Pontevedra, de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, de la Cámara de Comercio de Pontevedra, de la Mancomunidade de Vigo y de Zona Franca. También se integran Conxemar, Navalia y el Salón del Automóbil, como usuarios estratégicos del recinto.