Puerto de Vigo en una imagen de archivo.

Puerto de Vigo en una imagen de archivo. Puerto de Vigo

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El Puerto de Vigo sufre un ciberataque que obliga a aislar sus sistemas

Según informan desde la institución, el ataque fue neutralizado desde el primer momento

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El Puerto de Vigo ha sido objeto de un ciberataque en la madrugada de este martes, según han confirmado fuentes portuarias. El incidente fue detectado en torno a las 05:45 horas y, de acuerdo con estas mismas fuentes, pudo ser neutralizado desde un primer momento.

AXEGA, 112

Como medida preventiva, la Autoridad Portuaria decidió aislar sus sistemas del exterior para evitar posibles afectaciones y garantizar la seguridad de la red interna mientras se llevan a cabo las comprobaciones pertinentes.

A pesar del ataque, los servicios de explotación y la operatividad física del puerto no se han visto afectados, por lo que la actividad portuaria continúa con normalidad. No obstante, los sistemas informáticos seguirán desconectados del exterior hasta que se completen todos los controles de seguridad.

Desde la Autoridad Portuaria insisten en que el objetivo prioritario es "garantizar la seguridad en todo momento" antes de restablecer plenamente las conexiones.