Un acusado de agredir sexualmente a madre e hija en Vigo niega los hechos: "No las toqué"

El acusado de agredir sexualmente a una madre y a su hija con discapacidad en Vigo ha negado los hechos, asegurando que "nunca jamás" forzó a la mujer ni tocó a la joven, que por aquel entonces tenía 23 años de edad.

Así lo ha señalado durante la vista llevada a cabo en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, donde el hombre, de 29 años en la actualidad, subrayó que él y la joven eran "uña y carne" y que "nunca" se metió en su cama.

Madre e hija declararon previamente, contando la mujer, que padecía depresión, que había conocido al hombre en un bar donde él trabajaba, comenzando una amistad y manteniendo relaciones sexuales pese a la diferencia de edad. Aunque él sí consideraba que eran pareja a los pocos días de conocerse, ella defendió que no era así.

Sin embargo, ambos reconocieron que el varón había sufrido varios ataques de ansiedad y por ello habría dormido puntualmente en casa de ellas, quedándose finalmente varias semanas, hasta que la mujer lo echó.

La madre ha asegurado que un día él la forzó a tener relaciones sexuales sin preservativo. Antes de esto, ya en varias ocasiones ella lo había invitado a irse de la casa tras varias discusiones.

La hija, con un 65% de discapacidad, indicó que el procesado la trataba como una hija y relató que la tocó por encima de la ropa los pechos y las nalgas en varias ocasiones.

Pese a todo, el hombre ha negado todas estas acusaciones, subrayando que él dormía en el dormitorio con la mujer y no en el sofá. Él ha dicho que siempre mantuvo relaciones sexuales con preservativo.

Preguntado sobre por qué considera que fue denunciado, el varón indicó que en un momento dado, la joven le ofreció dinero para comprarse ropa y él lo aceptó. Cuando se enteró la madre, le recriminó estos hechos y le obligó a devolvérselo y a irse de casa. "Yo no las toqué a ninguna de las dos", insistió.

Hechos

Fiscalía pide hasta 21 años de prisión para el hombre como supuesto autor de un delito continuado de agresión sexual y un delito de violación, siendo las víctimas madre e hija.

En concreto, los hechos habrían tenido lugar en el domicilio de las mujeres en el año 2024, donde todos convivieron durante semanas. Para él, el Ministerio público pide, por la agresión a la joven, siete años de cárcel, siete de libertad vigilada y la prohibición de acercarse a esta durante 17 años y 10 años de inhabilitación para profesión u oficio que conlleve contacto regular con menores.

A esto se suman otros 14 años de prisión, 10 de libertad vigilada y 24 años de orden de alejamiento y otros 20 de inhabilitación por la violación a la madre. También se solicita el pago de una indemnización de 21.000 euros para las víctimas.

En las conclusiones, Fiscalía y acusación mantuvieron sus peticiones de penas. Sin embargo, la defensa del hombre ha solicitado su libre absolución, subrayando que la conducta posterior de las denunciantes "no es coherente", indicando que la agresión sexual habría sido previa y continuaron conviviendo con "normalidad" en la misma casa y solo se rompió la relación "por otro motivo", refiriéndose al momento en el que la madre se enteró de que el procesado había utilizado el dinero de su hija.