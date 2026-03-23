Vigo se convierte en la capital del impacto social con la celebración del Feelant Impact Summit

La ciudad de Vigo acogerá el próximo 23 de abril el Feelant Impact Summit, un encuentro que reunirá a más de 1.000 asistentes y más de 30 ponentes con el objetivo de impulsar proyectos de innovación social y fortalecer la colaboración entre empresas, fundaciones, instituciones, universidades y ciudadanía comprometida con el impacto social.

El programa del summit combina ponencias, mesas de debate y presentación de proyectos sociales, con el objetivo de poner sobre la mesa ideas, iniciativas y soluciones que ya están generando impacto real en la sociedad.

Entre los participantes confirmados en esta edición destacan figuras de referencia del ámbito institucional, científico y social, como Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social de España; Miguel Ángel Correa-Duarte, director del Centro de Investigación en Nanomateriales y Biomedicina (CINBIO); y David Rodríguez, presidente de la Fundación Pegasus.

La jornada culminará con la entrega de los Feelant Impact Awards, unos premios que reconocerán a las iniciativas más destacadas por su contribución a mejorar la vida de las personas y generar impacto positivo. Con el objetivo de seleccionar el mejor proyecto de una entidad social, Feelant ha puesto en marcha un proceso de votación público que estará abierto en su página web, hasta el próximo 6 de abril. Aquellas iniciativas que obtengan un mayor respaldo serán presentadas en el

Summit, escenario en el que se decidirá el proyecto ganador.