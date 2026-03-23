Vigo está de aniversario: Seis años de las rampas mecánicas en la Gran Vía

Las rampas mecánicas de la Gran Vía de Vigo cumplen seis años, con más de 2,5 millones de usuarios al año. "Las rampas ya forman parte de la ciudad", afirmó este lunes el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, quien destacó que esta transformación supone "el gran avance" en la forma de entender la movilidad urbana en Vigo.

Asimismo, el alcalde subrayó el "extraordinario nivel de funcionamiento" de esta infraestructura, integrada en el modelo de movilidad vertical que caracteriza a Vigo y que permite salvar grandes desniveles urbanos mediante sistemas mecánicos. Caballero recordó que hace apenas ocho años este recorrido era "prácticamente inasumible a pie" debido a la pendiente, superior al 11 %, mientras que ahora se puede realizar con facilidad gracias a las rampas, convirtiendo una vía compleja en un itinerario accesible.

Caballero también avanzó que el Concello ya trabaja para completar el corredor con nuevas rampas mecánicas entre Praza de América y Praza de España, y según avanzó el alcalde, "en breve" colocará la simbólica primera piedra que dará comienzo a la obra.

Por último, Caballero puso en valor que todo este proceso de transformación urbana se está desarrollando "sin un céntimo de deuda", gracias a la buena situación económica municipal, lo que permitirá seguir ampliando las rampas y mejorando la movilidad en la ciudad.