Nueva jornada de huelga en Vigo: los médicos esperan que Sanidade "se siente a negociar de verdad"

Tres semanas en huelga y ocho días de encierro en el CIS Olimpia Valencia no han bastado para torcer la mano de la Consellería de Sanidade. Los médicos de Atención Primaria de Vigo se han vuelto a concentrar este lunes en el recién estrenado centro de salud olívico y esperan que el conselleiro Antonio Gómez Caamaño "se siente a negociar de verdad".

Así lo ha señalado la facultativa Maite Espantoso durante la concentración convocada por O'Mega esta mañana ante las puertas del CIS Olimpia Valencia. Una protesta que ha comenzado a las 11:00 horas, cuando arrancaba en Santiago la reunión entre la Xunta y el sindicato, como bien recuerda Europa Press.

Espantoso ha reivindicado que lo único que piden es "trabajar dignamente", por lo que es necesario limitar a 30 los pacientes que pueden ver cada día, con 10 minutos por consulta. Así, ha criticado que atiendan entre 45 y 60 personas por jornada, llegando algunos a 83 o incluso a 101 durante estos días de huelga en algunas zonas de Cangas, según ha apuntado.

Por ello, ha insistido en la "sobrecarga asistencial" que sufren, teniendo que realizar horas extra que no cobran y omitiendo sus descansos para poder seguir viendo a pacientes. "Cuidamos a la gente, nos gusta hacerlo bien", ha reprochado, así como ha recordado que ya se han cancelado casi 80.000 consultas desde el inicio de la huelga. Por ello, ha "deseado" que el conselleiro "se siente a negociar de verdad" para poner fin a esta situación.

A la concentración ha acudido, entre otros, el alcalde, Abel Caballero, quien ha anunciado que el Concello organizará un concierto de apoyo a los médicos de Atención Primaria. Este evento se celebrará tras los actos de la Fiesta de la Reconquista en una fecha todavía por determinar y en Puerta del Sol.